موريتانيا تُدين العمل الإرهابى على مطار عدن

أدانت موريتانيا بشدة العمل الإرهابى الذى استهدف مطار عدن وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وأكدت الخارجية الموريتانية فى بيان لها أن هذا العمل الإرهابى الجبان يستهدف أمن واستقرار الشعب اليمنى ويقوِّض مساعى المجتمع الدولى لإيجاد حلّ سلمى لهذه الأزمة، بحسب "روسيا اليوم"