الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار.ويعد الفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واحد من أبرز العقول العسكرية والمدنية خلال الفترة الحالية، فالفريق العصار أحد أهم الوجوه في العشر سنوات الأخيرة، وكان من بين رموز ثورة 30 يونيو، وكذلك شهدت وزارة الإنتاج الحربى في عهده طفرة كبيرة للغاية في مختلف المجالات.