فلاديمير بوتين يؤكد لأردوغان إنفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.