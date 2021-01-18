أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال
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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

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العرب اليوم - أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الكويت - العرب اليوم

أعلنت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الإثنين، قبول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة التى تم تقديمها الأسبوع الماضى، على أن تستمر فى تصريف الأعمال.وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.

 

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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال



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