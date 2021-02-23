نتنياهو يؤكد لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا على أن إسرائيل لا تعول على أي اتفاق مع نظام متطرف.