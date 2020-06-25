رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري
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رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري

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العرب اليوم - رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي
القاهرة - العرب اليوم

 رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري

 

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري رئيس مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإجراءات إلغاء الحظر وتحرك المواطنين اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري



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