إصابة نائب وزير الصحة الإيراني أيرج حريرجي بفيروس كورونا

نشر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة أكد فيها إصابة نائب وزير الصحة الإيراني الآخر أيرج حريرجي بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في التغريدة "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانية أيرج حريرجي بفيروس كورونا بعد العمل الدؤوب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية".