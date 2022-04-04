سقوط جرحى من الجيش العراقي بهجوم انتحاري جنوبي الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط جرحى من الجيش العراقي بهجوم انتحاري جنوبي الموصل. وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اربعة جرحى من الجيش العراقي كحصيلة اولية بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف عملية تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوبي الموصل".