سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية في غارات وقصف مدفعي بالحديدة

سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الحوثية الإنقلابية في غارات جوية لطيران ومقاتلات التحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني بمحافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري إن مقاتلات وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في منطقتي العُرْج والكثيب شمالي المحافظة وطريق الكورنيش في شرق المدينة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية وتدمير عتاد قتالي تابع لها.
وعلى الصعيد قصفت مدفعية الجيش الوطني المتمركزة في منطقة كيلو ستة مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للجيش اليمني، إن المليشيا الانقلابية تواصل قطع عدد من الشوارع الرئيسية داخل المدينة وإغلاقها باستخدام سواتر ترابية وحواجز إسمنتية وحفر الخنادق.
وأشار المصدر إلى أن المليشيا نصبت مضادات أرضية على أسطح عدد من المباني في المدينة ونشرها مدافع ثقيلة وسط الأحياء السكنية.
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