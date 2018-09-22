سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية في غارات وقصف مدفعي بالحديدة

سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا ‏الحوثية الإنقلابية في غارات ‏جوية لطيران ‏ومقاتلات التحالف العربي وقصف مدفعي ‏للجيش اليمني بمحافظة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات وطيران ‏التحالف العربي لدعم الشرعية ‏في اليمن شنت ‏سلسلة غارات استهدفت مواقع ‏وتجمعات ‏لمليشيا الحوثي في منطقتي العُرْج ‏والكثيب ‏شمالي المحافظة وطريق الكورنيش ‏في شرق ‏المدينة أسفرت عن سقوط عشرات ‏القتلى ‏والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية ‏وتدمير ‏عتاد قتالي تابع لها.‏

وعلى الصعيد قصفت مدفعية الجيش ‏الوطني ‏المتمركزة في منطقة كيلو ستة مواقع ‏وتجمعات ‏مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع / ‏سبتمبر نت/ التابع للجيش اليمني، إن المليشيا ‏الانقلابية تواصل قطع ‏عدد من الشوارع ‏الرئيسية داخل المدينة ‏وإغلاقها باستخدام ‏سواتر ترابية وحواجز ‏إسمنتية وحفر الخنادق.‏

وأشار المصدر إلى أن المليشيا نصبت ‏مضادات ‏أرضية على أسطح عدد من المباني ‏في المدينة ‏ونشرها مدافع ثقيلة وسط الأحياء ‏السكنية.‏