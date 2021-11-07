جريحان في انفجارين استهدفا طالبان شرقي أفغانستان
آخر تحديث GMT15:24:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

جريحان في انفجارين استهدفا طالبان شرقي أفغانستان

العرب اليوم -

العرب اليوم - جريحان في انفجارين استهدفا طالبان شرقي أفغانستان

عاجل
كابول - العرب اليوم

 أصيب عنصران على الأقل من قوات الأمن، التابعة لحركة طالبان، بعد انفجار مزدوج، أعقبه إطلاق نار، في مدينة "جلال آباد" شرقي أفغانستان.

وأوضح رئيس شرطة ولاية "ننكارهار"، مولاوي شيخ ندا محمد، أن الانفجار الأول استهدف مركبة، تابعة لقوات الأمن في دائرة الشرطة الرابعة، ما أدى إلى إصابة شخصان.

وأضاف أن الانفجار الثاني، لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتحدث شهود عيان عن اشتباك بالرصاص بين قوات طالبان ومهاجمين بعد الانفجارين.

وقال أحد سكان المنطقة إن "انفجارين استهدفا طالبان، ثم اشتبك مسلحو داعش في قتال بالأسلحة، وتمكنوا من الهرب في نهاية المطاف ".

وأضاف ساكن آخر "وقعت اشتباكات عنيفة، وألقى مهاجمون قنبلتين أو ثلاث".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جريحان في انفجارين استهدفا طالبان شرقي أفغانستان جريحان في انفجارين استهدفا طالبان شرقي أفغانستان



أخبار ذات صلة

GMT 12:02 2021 الأحد ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

جريحان في انفجار قنبلة قرب مدرسة جنوبي بغداد
العرب اليوم - جريحان في انفجار قنبلة قرب مدرسة جنوبي بغداد

GMT 09:01 2021 الأحد ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً مع القيادات الأمنية لمتابعة التحقيق في محاولة اغتياله
العرب اليوم - الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً مع القيادات الأمنية لمتابعة التحقيق في محاولة اغتياله

GMT 00:40 2021 السبت ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الكاظمي يدعو للتهدئة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة
العرب اليوم - الكاظمي يدعو للتهدئة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة

GMT 09:11 2021 السبت ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 5 وإصابة 10 إرهابيين خلال تصدي القوات الصومالية لهجوم لحركة الشباب جنوبي البلاد
العرب اليوم - مقتل 5 وإصابة 10 إرهابيين خلال تصدي القوات الصومالية لهجوم لحركة الشباب جنوبي البلاد

GMT 08:00 2021 السبت ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس الأميركية
العرب اليوم - 8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس الأميركية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

منة شلبي متألقة في إطلالات أنيقة بفساتين للسهرة

القاهرة - العرب اليوم

تألقت النجمة منة شلبي في أحدث ظهور لها عبر انستغرام بأحدث الإطلالات والفساتين الجذابة والأنيقة سواء في المهرجانات السينمائية أو الفعاليات الفنية التي شاركت بها متابعيها ، وفي جولة على حساب النجمة منة شلبي على انستغرام نُطلعكِ على أجمل فساتين بأسلوبها لكي تستوحِ منها إطلالتكِ لسهراتك المسائية. منة شلبي بفستان باللون الأبيض من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021 اختارت منة شلبي فستان يبرز أنوثتها وأناقتها وصُمم الفستان من قماش الكريب والشيفون وجاء بتوب قصير يبرز الخصر وبحمالات رفيعة مع الكشكش المنسدل بالتنورة الطويلة المصممة من الكريب الأبيض بفتحة أمامية كبيرة تكشف الساقين وتنورة إضافية طويلة منسدلة من قماش الشيفون باللون الأبيض ، وزيّنت منة شلبي إطلالتها بمجوهرات فاخرة وارتدت حذاء شفاف بسيور مُرصعة بالخرز اللا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:24 2021 الأحد ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالات غريبة لمايا دياب وتشبيهها بالليدي غاغا
العرب اليوم - إطلالات غريبة لمايا دياب وتشبيهها بالليدي غاغا

GMT 03:55 2021 السبت ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

سان دييغو أفضل الوجهات السياحية المُناسبة للعائلات
العرب اليوم - سان دييغو أفضل الوجهات السياحية المُناسبة للعائلات

GMT 13:05 2021 السبت ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار متنوعة لدرج المنزل في الديكور الداخلي
العرب اليوم - أفكار متنوعة لدرج المنزل في الديكور الداخلي

GMT 18:17 2021 الجمعة ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الأسد يؤكد تصميم سوريا على تحرير كامل أراضيها من الإرهابيين
العرب اليوم - الأسد يؤكد تصميم سوريا على تحرير كامل أراضيها من الإرهابيين

GMT 11:51 2021 الجمعة ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

"القدس 24" إذاعة فلسطينية تخاطب العالم بالإنكليزية والعبرية
العرب اليوم - "القدس 24" إذاعة فلسطينية تخاطب العالم بالإنكليزية والعبرية

GMT 07:20 2021 الجمعة ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

"استعراض الحب" احتفالية هوليوودية تحمل توقيع "غوتشي"
العرب اليوم - "استعراض الحب" احتفالية هوليوودية تحمل توقيع "غوتشي"

GMT 10:12 2021 الخميس ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل المعالم السياحية في غلاسكو بمناسبة قمة "كوب 26"
العرب اليوم - أفضل المعالم السياحية في غلاسكو بمناسبة قمة "كوب 26"

GMT 08:12 2021 الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تصاميم جذّابة لطاولات القهوة في الديكور الداخلي
العرب اليوم - تصاميم جذّابة لطاولات القهوة في الديكور الداخلي

GMT 03:09 2021 الأربعاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقليص احتمال اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية
العرب اليوم - روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقليص احتمال اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية

GMT 12:47 2021 الخميس ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

جورج قرداحي يعلن أنه لن يقدم استقالته وموقفه لن يتغير
العرب اليوم - جورج قرداحي يعلن أنه لن يقدم استقالته وموقفه لن يتغير

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:25 2017 الأحد ,19 شباط / فبراير

"شخوص البصر" أبرز علامات موت الإنسان
العرب اليوم - "شخوص البصر" أبرز علامات موت الإنسان

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 03:14 2016 الخميس ,07 إبريل / نيسان

الصالون المفعم بالنقوش الكلاسيكية والحديثة صيحة ينفرد بها في كل المواسم
العرب اليوم - الصالون المفعم بالنقوش الكلاسيكية والحديثة صيحة ينفرد بها في كل المواسم

GMT 02:01 2017 الإثنين ,15 أيار / مايو

الزهر يتماشى مع مختلف الألوان ويمنحك أناقة مشرقة
العرب اليوم - الزهر يتماشى مع مختلف الألوان ويمنحك أناقة مشرقة

GMT 05:47 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"إنجينيويتي" تضع أرجلها على المريخ وتستعد للحدث الأول في التاريخ
العرب اليوم - "إنجينيويتي" تضع أرجلها على المريخ وتستعد للحدث الأول في التاريخ

GMT 09:41 2021 الجمعة ,22 تشرين الأول / أكتوبر

البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة جديدة لفلسطين
العرب اليوم - البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة جديدة لفلسطين

GMT 04:40 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد
العرب اليوم - ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد

GMT 22:19 2019 السبت ,09 آذار/ مارس

تحديد مدة غياب لاعب الأهلي يوسف الحربي
العرب اليوم - تحديد مدة غياب لاعب الأهلي يوسف الحربي

GMT 12:56 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

اختيار العمل الأعلى أجرًا يتسبب في الإجهاد العصبي وباحثون يحذرون
العرب اليوم - اختيار العمل الأعلى أجرًا يتسبب في الإجهاد العصبي وباحثون يحذرون

GMT 09:14 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

تعرفي ألوان أحمر الشفاة التي تجعلك جذابه
العرب اليوم - تعرفي ألوان أحمر الشفاة التي تجعلك جذابه

GMT 12:06 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

العالمية
العرب اليوم - العالمية

GMT 22:22 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

دولة سلطنة عمان بين أكثر خمسة بلدان ترحيبًا بالمغتربين
العرب اليوم - دولة سلطنة عمان بين أكثر خمسة بلدان ترحيبًا بالمغتربين

GMT 05:42 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو

أنباء عن عودة هيلاري كلينتون للحياة السياسية عام 2020
العرب اليوم - أنباء عن عودة هيلاري كلينتون للحياة السياسية عام 2020

GMT 00:12 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة سوزان نجم الدين تتألق بإطلالة رائعة خلال تكريمها في بيروت
العرب اليوم - الفنانة سوزان نجم الدين تتألق بإطلالة رائعة خلال تكريمها في بيروت

GMT 16:15 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الفنان عادل أمام يلتقط صورا مع حفيد محمود حميدة
العرب اليوم - الفنان عادل أمام يلتقط صورا مع حفيد محمود حميدة

GMT 07:03 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

إتيكيت حفلات تقديم الشاي الراقية حول العالم
العرب اليوم - إتيكيت حفلات تقديم الشاي الراقية حول العالم

GMT 19:36 2013 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر

أبزر صفات رجل برج القوس تنحصر في العقلانية والأنانية والمغامرة والمرح
العرب اليوم - أبزر صفات رجل برج القوس تنحصر في العقلانية والأنانية والمغامرة والمرح

GMT 01:33 2016 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تجارة الأعضاء البشريّة خطر جديد يهدد العراق في ظلّ العنف والدمار
العرب اليوم - تجارة الأعضاء البشريّة خطر جديد يهدد العراق في ظلّ العنف والدمار

GMT 21:25 2021 الأحد ,06 حزيران / يونيو

شيفروليه الأمريكية تطرح نموذج من سيارات "بولت" للشرطة وتفوق تسلا المستعملة
العرب اليوم - شيفروليه الأمريكية تطرح نموذج من سيارات "بولت" للشرطة وتفوق تسلا المستعملة

GMT 19:13 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

أزمة كبيرة تواجه "أبل" حتى 2022 والسبب "فوكسكون"
العرب اليوم - أزمة كبيرة تواجه "أبل" حتى 2022 والسبب "فوكسكون"

GMT 16:50 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

ليلى علوي ترقص في حفل عمرو دياب بعد مشاركتها بعزاء محمود ياسين
العرب اليوم - ليلى علوي ترقص في حفل عمرو دياب بعد مشاركتها بعزاء محمود ياسين

GMT 11:15 2020 الخميس ,26 آذار/ مارس

الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم فى ظاهرة فلكية نادرة
العرب اليوم - الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم فى ظاهرة فلكية نادرة

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

أبرز ديكورات غرف المعيشة لموسم صيف 2020 تعرفي عليها
العرب اليوم - أبرز ديكورات غرف المعيشة لموسم صيف 2020 تعرفي عليها

GMT 16:22 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين في القضاء على كورونا
العرب اليوم - هاني الناظر يزف بشرى للمصريين في القضاء على كورونا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab