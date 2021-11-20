أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن تنفيذها "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي" وتعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بالإعلان عن تفاصيل العملية المزعومة خلال الساعات القادمة في "بيان مهم".