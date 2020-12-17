المجلس الأوروبي يبدأ مشاورات لِسَنّ عقوبات على تركيا

بدأ قسم العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي في بروكسل اليوم أول الاستشارات السياسية لسن تدابير قسرية على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في شرق المتوسط وذكرت مصادر المجلس الأوروبي أن التدابير الأولى التي ستسنّ وَفْق توصيات القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل يوم 10 ديسمبر ستطال عددًا من المسؤولين الأتراك ووافقت جميع الدول الأوروبية خلال القمة على معاقبة تركيا والعودة لسن تدابير أشد في قمة شهر مارس المقبل إذا لم تتراجع عن سلكوها، كما اتفق القادةُ الأوروبيون على تنسيق مواقف دولهم حيال تركيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.