صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب على خلفية هجمات صاروخية متواصلة من قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا في سماء تل أبيب.

في إسرائيل سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مدن وسط إسرائيل، منها بيت شيمش غربي القدس بدورها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة بئر السبع ومدن أخرى، على خلفية إطلاق رشقة كبيرة جديدة من الصواريخ صوب وسط إسرائيل في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس") عن قصفها تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل