وزارة الصحة الفلسطينية تعلن 13 إصابة إحداها بحال الخطر برصاصة في الرأس وأخرى متوسطة خلال محاولات التصدي للاحتلال ومستوطنيه في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس.