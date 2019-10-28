مقتل عسكري تركي ثان بهجوم كردي في سوريه

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي متأثرا بجروحه، بعد هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة رأس العين بسوريا، ليكون القتيل الثاني لتركيا في الهجوم المذكور، وقالت الوزارة يوم أمس الأحد إن هجوما لوحدات حماية الشعب بالصواريخ وقذائف الهاون أودى بحياة جندي وأصاب 5 آخرين وأن الجيش كان يجري عمليات استطلاع، ورد على الهجوم بالمثل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ستطهر المنطقة المحاذية لها في شمال سوريا "من الإرهابيين"، إذا لم تنسحب منها القوات الكردية السورية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.

واعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ستبدأ قوات روسية وتركية تسيير دوريات على شريط بعمق 10 كيلومترات شمال سوريا، شرقا وغربا من منطقة عمليات "نبع السلام"، حيث كانت تنتشر قوات أمريكية مع "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.