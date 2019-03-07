انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير
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انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير

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العرب اليوم - انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير

انفجار قنبلة يدوية في محطة للحافلات
نيودلهي - العرب اليوم

قالت الشرطة إن 18 شخصا في الأقل أصيبوا بجروح، بينهم 4 في حال خطيرة، من جراء انفجار قنبلة يدوية في محطة للحافلات، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وأضافت الشرطة الهندية أن القنبلة ألقيت في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة جامو، وسقطت تحت إحدى الحافلات، حيث انفجرت. وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

كما أوضحت الشرطة أنها تحقق في هوية من يقف وراء هذا الهجوم.

وكانت السلطات الهندية تلقي عادة باللائمة على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في الإقليم المتنازع عليه، في هجمات بقنابل مماثلة.

 

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انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير



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انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير انفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير



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