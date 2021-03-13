وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
آخر تحديث GMT13:28:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
الخرطوم - العرب اليوم

وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة وزير الري السوداني يؤكد أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة



أخبار ذات صلة

GMT 22:27 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس
العرب اليوم - استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس

GMT 04:09 2021 السبت ,22 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم السبت 22 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم السبت 22 مايو / أيار 2021

GMT 23:02 2021 الخميس ,20 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021

GMT 02:36 2021 الخميس ,20 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو / أيار 2021

GMT 03:50 2021 الأربعاء ,19 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو / أيار 2021

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 19:10 2021 الخميس ,17 حزيران / يونيو

فساتين صيفية بكتِف واحد من صيحات الموضة لصيف 2021
العرب اليوم - فساتين صيفية بكتِف واحد من صيحات الموضة لصيف 2021

GMT 18:55 2021 الخميس ,17 حزيران / يونيو

أبرز الأماكن السياحية في "ستراسبورغ" بنكهة رائعة مُتعدّدة الثقافات
العرب اليوم - أبرز الأماكن السياحية في "ستراسبورغ" بنكهة رائعة مُتعدّدة الثقافات

GMT 19:22 2021 الخميس ,17 حزيران / يونيو

تصاميم جدران منازل لهواة الديكورات الجريئة
العرب اليوم - تصاميم جدران منازل لهواة الديكورات الجريئة

GMT 00:41 2021 الإثنين ,14 حزيران / يونيو

سوريا وليبيا وإيران على طاولة البحث بين بايدن وأردوغان
العرب اليوم - سوريا وليبيا وإيران على طاولة البحث بين بايدن وأردوغان

GMT 15:19 2021 الخميس ,17 حزيران / يونيو

الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي تتعرض لوعكة صحية مباشرة على الهواء وتفقد توازنها
العرب اليوم - الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي تتعرض لوعكة صحية مباشرة على الهواء وتفقد توازنها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:12 2021 السبت ,12 حزيران / يونيو

"غوغل" تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع
العرب اليوم - "غوغل" تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 05:34 2021 الخميس ,03 حزيران / يونيو

تويوتا تكشف عن الطراز الأحدث من لاند كروزر
العرب اليوم - تويوتا تكشف عن الطراز الأحدث من لاند كروزر

GMT 11:58 2021 الثلاثاء ,08 حزيران / يونيو

الكشف عن أغلى السيارات الكهربائية في العالم بعضها ما زال في طور التجربة
العرب اليوم - الكشف عن أغلى السيارات الكهربائية في العالم بعضها ما زال في طور التجربة

GMT 19:17 2021 الخميس ,03 حزيران / يونيو

فولكسفاجن تقتحم الطرق الوعرة بطراز Taos نسخة 2022
العرب اليوم - فولكسفاجن تقتحم الطرق الوعرة بطراز Taos نسخة 2022

GMT 01:18 2021 الأحد ,13 حزيران / يونيو

نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z"
العرب اليوم - نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z"

GMT 05:55 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس
العرب اليوم - سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس

GMT 05:22 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

Nintendo تعلن عن منصّتها الجديدة قريبا
العرب اليوم - Nintendo تعلن عن منصّتها الجديدة قريبا

GMT 01:36 2021 الخميس ,03 حزيران / يونيو

مواصفات النسخة الكهربائية من هيونداي "كونا" Kona Electric 2022
العرب اليوم - مواصفات النسخة الكهربائية من هيونداي "كونا" Kona Electric 2022

GMT 03:55 2021 الأحد ,16 أيار / مايو

10 نصائح مرورية تحميك عند القيادة فى أوقات الحر الشديد
العرب اليوم - 10 نصائح مرورية تحميك عند القيادة فى أوقات الحر الشديد

GMT 01:47 2021 الخميس ,03 حزيران / يونيو

شاحنة هامر الكهربائية المنتظرة في مواجهة "ريفيان R1T"صراع القوة
العرب اليوم - شاحنة هامر الكهربائية المنتظرة في مواجهة "ريفيان R1T"صراع القوة

GMT 03:59 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة
العرب اليوم - نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة

GMT 14:22 2021 الأحد ,06 حزيران / يونيو

جوجل كروم يعزز الحماية المحسّنة للتصفح الآمن
العرب اليوم - جوجل كروم يعزز الحماية المحسّنة للتصفح الآمن

GMT 08:14 2021 الأحد ,06 حزيران / يونيو

فرنسا تفتح تحقيقا عن ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا
العرب اليوم - فرنسا تفتح تحقيقا عن ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا

GMT 01:09 2021 السبت ,12 حزيران / يونيو

جزيرة "نوكو هيفا" أحد أكثر المواقع النائية في العالم للهدوء والاستجمام
العرب اليوم - جزيرة "نوكو هيفا" أحد أكثر المواقع النائية في العالم للهدوء والاستجمام
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab