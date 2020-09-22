نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة المقاتلات "إف-35" بحلول ديسمبر المقبل. ولفتت الوكالة في هذا السياق إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس كيفية صياغة الاتفاق دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية أن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر.