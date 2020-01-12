ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء إلى سلطان عمان

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الأحد، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

ونقل الشيخ محمد بن زايد إلى السلطان هيثم بن طارق تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخالص مواساته لأسرة آل بوسعيد الكريمة والشعب العماني الشقيق.. داعيا الله تعالى أن يتغمد فقيد السلطنة والعالمين العربي والإسلامي بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد توحد مشاعر الشعبين الشقيقين في دولة الإمارات وسلطنة عمان في هذه اللحظات "التي يسودها الحزن والأسى على رحيل قائد خليجي وعربي وعالمي كبير له بصماته الخالدة في تاريخ المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت وكالة "وام".

وقال ولي عهد أبوظبي "إن السلطان قابوس كان رمزاً للحكمة والرؤى السديدة وعمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمهما الله، من أجل خير الشعبين، الإماراتي والعماني، والشعوب الخليجية والعربية كافة، ومصلحتها في التنمية والرخاء والسلام وترك إرثاً ثرياً من الإنجازات والمواقف والسياسات التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة".