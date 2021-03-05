الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران
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الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران

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العرب اليوم - الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران

الأمم المتحدة
واشنطن _ العرب اليوم

الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران الأمم المتحدة تصرح مقتل 23 شخصا على الأقل بواسطة الحرس الثوري وقوات الأمن في بلوشستان بإيران



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