الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يهنئ رئيس البرتغال

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .