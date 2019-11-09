عبد المهدي سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني
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شبان فلسطينيون يحطمون بوابة السناطي جنوب قطاع غزة ويستولون على معدات عسكرية إسرائيلية عبد المهدي: سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني عبد المهدي يقول إن السلطات العراقية قيدت خدمات الإنترنت بسبب قيام البعض باستخدمها للتحريض على العنف عبد المهدي: الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان رئيس الحكومة العراقية: الحكومة ستلاحق كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل خارج إطار القانون عبد المهدي يعلن أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في مسألة سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين وقوات الأمن رئيس الحكومة العراقية يعد بإجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يعتبر أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات مفتي لبنان: آن الأوان لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة والاختصاص إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني في بغداد وقوات الأمن تشن حملة اعتقالات ضد المتظاهرين في الساحة
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عبد المهدي: سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني

العرب اليوم -

العرب اليوم - عبد المهدي: سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
بغداد - العرب اليوم

عبد المهدي: سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني

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عبد المهدي سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني عبد المهدي سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني



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