عقيلة صالح يحذر من أطراف تسعى لحرب جديدة بليبيا

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أطرافًا خارجية بالسعي إلى إشعال فتيل الحرب من جديد في بلاده. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات صحفية، الأحد، ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار الذي توجت به اتفاقات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.