الحكومة الإثيوبية تعلن إطلاق صاروخ في ولاية أمهرة وأضرار تلحق بالمطار

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، إن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية، التي تقاتل فيها القوات الحكومية الاتحادية قوات محلية متمردة وذكرت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية على تويتر، أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.

إلى ذلك وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة، المجاورة لولاية تيغراي بشمال البلاد، حيث يدور منذ أيام قتال عنيف بين الجيش الاتحادي وقوات محلية متمردة على الحكومة المركزية وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة، وكذلك المكتب الإعلامي في الولاية، أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار.

وقال مكتب الاتصالات إن تحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال في تيغراي وقُتل المئات في اشتباكات مسلحة، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: رويترز