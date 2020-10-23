أردوغان يعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المبرم في جنيف ضعيف المصداقية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشاؤمه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم اليوم الجمعة في جنيف بين طرفي النزاع الليبي، واصفا إياه بـ "ضعيف المصداقية".