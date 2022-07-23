الجيش السوري ينشئ 3 نقاط عسكرية في ريف الرقة بإشراف الشرطة العسكرية الروسية

أنشأ الجيش السوري 3 نقاط عسكرية جديدة في ريف الرقة بالقرب من الطريق الدولي (إم.4) بإشراف من الشرطة العسكرية الروسية وقال مصدر، إن "الجيش السوري بدأ بتجهيز 3 نقاط عسكرية جديدة تابعة له بمحيط قرية التراوزية بريف الرقة الشمالي على طريق )إم.4) الدولي بإشراف الشرطة العسكرية الروسية". وذكر المصدر أن "الجيش السوري بدأ برفع سواتر ترابية واستقدام غرفًا مسبقة الصنع بهدف التمركز على جانب الطريق الدولي الذي يربط محافظة الحسكة بمحافظة الرقة، بمساعدة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"وإشراف الشرطة العسكرية الروسية".