أوكرانيا تُعلن انطلاق صفارات الإنذار في كييف قبل قمة الاتحاد الأوروبى
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أوكرانيا تُعلن انطلاق صفارات الإنذار في كييف قبل قمة الاتحاد الأوروبى

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العرب اليوم - أوكرانيا تُعلن انطلاق صفارات الإنذار في كييف قبل قمة الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا
كييف - العرب اليوم

انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، اليوم الجمعة، فى العاصمة الأوكرانية "كييف" قبيل القمة المقررة بين قادة الاتحاد الأوروبى والرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى".

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن القادة الأوروبيين يعتزمون مناقشة تعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا للتصدي للعملية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال أمس الخميس إنه أجرى محادثات مثمرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

من جانب أخر أعلن مسئولون أوكرانيون اليوم الجمعة،عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين إثر وقوع هجمات روسية في مدينة "خيرسون" جنوبي البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "خيرسون" قولها إن طفلا يبلغ من العمر خمسة أعوام أصيب جراء هذه الهجمات وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت هجمات على أماكن مدنية في المنطقة نحو 65 مرة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف المسئولون أن القذائف الروسية استهدفت حوضا لبناء السفن ومدرسة ومبان سكنية.

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أوكرانيا تُعلن انطلاق صفارات الإنذار في كييف قبل قمة الاتحاد الأوروبى أوكرانيا تُعلن انطلاق صفارات الإنذار في كييف قبل قمة الاتحاد الأوروبى



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