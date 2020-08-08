عضو مجلس النواب اللبناني بولا يعقوبيان تعلن أنها قررت الاستقالة من البرلمان اللبناني

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان ونواب حزب "الكتائب" استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.