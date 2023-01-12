مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا على يد مسلحين في جنوب السودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا في يناير بهجمات شنها مسلحون في جنوب السودان. وقال رئيس بعثة "أوتشا" بيتر فان دير أويريرت "في الأيام الأولى من العام،