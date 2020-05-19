الولايات المتحدة تسجّل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,480,349 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 89,407 حالات وفاة.