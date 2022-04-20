قتلى وجرحى جراء انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، إثر انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا. وقالت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات وقعت بسبب غاز الميثان عند الساعة 12:15 صباحا على عمق ألف متر تحت سطح منجم بنيوفيك في باولويتشي الذي تديره شركة التعدين "جاسترزيبسكا سبولكا ويجلوا". وفقدت السلطات التواصل مع 7 أشخاص خلال عمليات البحث والإنقاذ. وفي السياق، أشار الأطباء في مستشفى سيميانوفيتشي سلاسكي، المتخصص في علاج الحروق، إلى أن حالة بعض المصابين خطيرة. وقالوا إنهم "أصيبوا بحروق في الرئتين وفي مناطق واسعة من أجسادهم".