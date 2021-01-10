وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا
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وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا

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العرب اليوم - وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا

فيرروس كورونا
طهران _ العرب اليوم

وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا وزير الصحة الإيراني يعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور لعائلة قادمة من أوروبا



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