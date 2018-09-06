السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق

اعلن قائد عمليات البصرة جميل الشمري إلغاء قرار حظر التجول قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق
GMT 11:33 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرالعبادي يعلن دعمه لسرعة انعقاد جلسة البرلمان العراقي لمناقشة أوضاع البصرة
GMT 11:02 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبررئيس البرلمان الإيراني يأمل أن يتوصل زعماء روسيا و تركيا وإيران لاتفاق نهائي بشأن إدلب
GMT 09:02 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرمقتدى الصدر يطالب كافة المسؤولين بترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة
GMT 15:34 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرغريفيث يؤكّد أن الوقت قد حان لإطلاق عملية لحل النزاع في اليمن
GMT 10:27 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرمقتل 9 أشخاص وإصابة 340 آخرين فى أقوى إعصار باليابان منذ 25 عامًا
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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