السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق
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السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق

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قائد عمليات البصرة جميل الشمري
بغداد - العرب اليوم

اعلن قائد عمليات البصرة جميل الشمري إلغاء قرار حظر التجول  قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق

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السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق



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السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق



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