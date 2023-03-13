أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت بالتعاون مع وزارة الدفاع من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية القبض على المتهمين المطلوبين جاءت وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وعقب متابعة ميدانية على خلفية ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان تواجدهما في محافظة بابل الواقعة جنوبي بغداد"، مؤكدا "استمرار الإجراءات التحقيقية والقانونية مع المتهمين وسيتم إحالتهما عقب ذلك إلى الجهات المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل".