"CNN" نقلاً عن مسؤول بالبنتاغون تصرح مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني ومعلومات استخباراتية تفيد بأنّ إيران وميليشيات متعاونة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضدّ القوات الأميركية بالمنطقة