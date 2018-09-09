الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من مناطق جنوب لبنان.

وأفادت مصادر أمنية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت على علو متوسط ومنخفض فوق أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح في الجنوب اللبناني ثم غادرت الاجواء باتجاه الأراضي المحتلة.