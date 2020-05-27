الصين تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 يوم أمس، ما يرفع عدد الحالات الوافدة إلى 1732.

وقالت اللجنة إن الحالة الوافدة الجديدة تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي، بينما تم الإبلاغ عن حالة وافدة جديدة مشتبه فيها في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن من بين جميع الحالات الوافدة في الصين، غادر ما مجموعه 1687 شخصا المستشفيات بعد شفائهم، فيما ما يزال 45 شخصا يتلقون العلاج.

ولم ترد أنباء أي وفيات بين الحالات الوافدة، كما لم تسجل الصين إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي.