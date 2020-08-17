رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري يغادر إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

غادر الرئيس سعد الحريري بيروت متوجهاً إلى لاهاي للمشاركة في جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقرّر أن تنطق حكمها يوم غدٍ الثلاثاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

ومن المقرر أن يدلي الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحافي يتناول فيه الحكم الصادر.