غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات
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غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

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العرب اليوم - غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

وزارة الأوقاف
غزة - العرب اليوم

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم السبت بيانا هاما من وزارة الأوقاف فى قطاع غزة حول إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات وأكدت وزارة الأوقاف في غزة، ضرورة التزام المصلين بإجراءات الوقاية المعلن عنها سابقًا خلال إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات التابعة لها

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غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات



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