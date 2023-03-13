أوكرانيا تؤكد أن القوات الروسية تقصف خيرسون 56 مرة خلال 24 ساعة

ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، أن القوات الروسية هاجمت الإقليم 56 مرة خلال ال(24) ساعة الماضية وأطلقت عليه أكثر من 330 قذيفة.

وذكرت الخدمة الصحفية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس هاجموا منطقة خيرسون 56 مرة، وأطلقوا أكثر من 330 قذيفة. وتم قصف المنطقة بأنواع مختلفة من الأسلحة كقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من طراز حجزس والدبابات والطائرات بدون طيار. وبحسب الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، قصف الجيش الروسي مرتين أحياء سكنية في خيرسون.