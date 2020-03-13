بومبيو يرد على خامنئي وفرضية أن تفشي كورونا سببه هجوم بيولوجي

نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة على "تويتر" رد فيها على تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا سببه هجوم بيولوجي وكتب بومبيو "كما يعلم خامنئي، فإن أحسن دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بحقيقة فيروس ووهان عندما تفشى في إيران قادما من الصين. غير أنه (خامنئي) سمح لرحلات شركة طيران "ماهان إير" بالاستمرار ذهابا وإيابا من بؤرة التفشي في الصين، وسجن من تحدث عن الأمر" وكان خامنئي أمر رئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي كورونا، ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن كورونا يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكون بمثابة مناورة دفاع بيولوجي أيضا، كما أنه يعزز الاقتدار الوطني".

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