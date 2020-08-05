النيران تتجدد بين الحين والآخر بمرفأ بيروت وعمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة

أفاد مراسل RT في بيروت، الأربعاء، بأن النيران تتجدد بين الحين والآخر في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، لافتا إلى أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين لا تزال مستمرة.