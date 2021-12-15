تركيا تعلن تعليق الملاحة في البوسفور إثر تعطل ناقلة نفط

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بسبب تعطل إحدى ناقلات النفط بالممر الملاحي.وأوضحت وسائل إعلام تركية، أنه تم تعليق الحركة الملاحية في مضيق البوسفور بـ إسطنبول، إثر تعطّل إحدى ناقلات النفط فيه، مضيفة أنه يجري التحقيق بشأن أسباب تعطل الناقلة، والعمل على إعادة فتح المضيق.