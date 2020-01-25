أردوغان يزور الجزائر ودولة أفريقية أخرى الأسبوع المقبل

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن الرئيس رجب أردوغان، سيزور الجزائر ودولة أفريقية أخرى الأسبوع المقبل، وأوضحت أن أردوغان سيزور الجزائر يوم 26 يناير/ كانون الثاني الحالي، لمدة يومين، ستتضمن بحث الملف الليبي، وبعدها يتوجه أردوغان سيتوجه بعد الجزائر إلى غامبيا.

وتأجلت زيارة أردوغان إلى الجزائر التي كان مقررًا لها 26 ديسمب الماضي، عقب زيارته إلى تونس، ووجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، في 7 يناير الجاري، دعوة إلى نظيره التركي أردوغان لزيارة بلاده خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، والذي أكد حينها قبول الدعوة.

وتبحث تركيا حاليا عن حليف مساند لها في ملف ليبيا، ويشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان زار تونس في الربع الأخير من الشهر الماضي، بحثا عن دعم لتدخله في ليبيا، إلا أنه قوبل برفض واضح من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.