أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، عن توصل طهران إلى «اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».جاء ذلك في تصريحات لعبداللهيان نشرتها وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء،