محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية
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محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية

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العرب اليوم - محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية

محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية
طرابلس - العرب اليوم

رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.

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محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية



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