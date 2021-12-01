محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للرئاسة الليبية

رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.