مجلس سوريا الديمقراطية يُحذّر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية
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مجلس سوريا الديمقراطية يُحذّر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية

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العرب اليوم - مجلس سوريا الديمقراطية يُحذّر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية

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دمشق - العرب البوم

حذر ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا وقال صقر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يخشى الأكراد من هروب جماعي لإرهابيي "داعش" من السجون في حالة بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا" وأضاف صقر، قائلا: "في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاحتمال أي الهروب، لكننا قلقون بشأن ما إذا كان بإمكاننا حماية السجناء بشكل صحيح وإبقاء السجون قيد التشغيل في حالة وقوع الهجوم التركي".

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مجلس سوريا الديمقراطية يُحذّر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية مجلس سوريا الديمقراطية يُحذّر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية



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