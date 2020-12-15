5 أعضاء من مجلس النواب الروسي يصابون بفيروس كورونا وأجسامهم لم تنتج أجساما مضادة

تعرض 5 أعضاء في مجلس النواب الروسي للإصابة مرتين بعدوى فيروس كورونا، ولم تتمكن أجسامهم من إنتاج أجسام مضادة للفيروس أعلن عن ذلك رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، فياتشيسلاف فولودين خلال جلسة اليوم الثلاثاء ووفقا له، أظهرت الاختبارات، التي أجريت يوم الاثنين، إصابة 11 نائبا آخر بفيروس كورونا، وقال إنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 5 نواب أصيبوا مرة ثانية بفيروس كورونا، بعد شفائهم مرضوا مرة أخرى، ولم تنتج أجسامهم أجساما مضادة للفيروس" وأضاف فولودين أن 157 نائبا في المجلس أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، منهم من تعافى، ومنهم من يتلقى العلاج الآن في المستشفى.

المصدر: تاس