الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع في الشمالي الشرقي لمديرية حيس

فرض الجيش اليمني سيطرته على مناطق تقع في الشمال الشرقي لمديرية حيس بعد دحر المليشيا الحوثية الانقلابية منها.

وأفاد الجيش اليمني في بيان له اليوم أن قوات من الجيش اليمني كبدت المليشيات الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة في مقاتليها وعتادها الحربي بعد معارك عنيفة دارت مع المليشيا الانقلابية في منطقة كيلو 10القريبة من كيلو 16 بمديرية الحالي شرقي مدينة الحديدة.