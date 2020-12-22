متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل
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متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل

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العرب اليوم - متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل

تنظيم داعش الإرهابي
بغداد - العرب اليوم

متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل

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متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل متحدث عسكري عراقي يعلن مقتل ١٢ عنصرا من داعش في عملية أمنية غربي مدينة الموصل



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